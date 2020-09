Caso Suarez, spunta il nome del ds Paratici. Juventus sempre più coinvolta

Caso Suarez, spunta il nome di Paratici. La Juventus è sempre più coinvolta

Il caso del falso esame di italiano di Luis Suarez per ottenere la cittadinanza si allarga sempre di più. Adesso ad indagare, oltre alal giustizia ordinaria c'è anche quella sportiva. La vicenda si arricchisce ogni giorno di più particolari, adesso tra le persone coinvolte - si legge sul Corriere della Sera - spunta il manager della Juventus Fabio Paratici, proprio il responsabile del mercato dei binaconeri. La richiesta di risolvere il problema dell’esame di italiano del calciatore Luis Suarez sarebbe arrivata direttamente dal direttore sportivo della Juventus. È quanto emerge dalle telefonate intercettate dalla Procura di Perugia guidata da Raffaele Cantone.

Il quadro emerso finora - prosegue il Corriere - accredita la tesi che sia stata proprio la società ad organizzare il test fasullo. Nei prossimi giorni cominceranno gli interrogatori dei testimoni proprio per delineare eventuali altre responsabilità penali e poi gli atti saranno trasmessi ai giudici sportivi che dovranno stabilire se siano contestabili illeciti. E per questo sarà determinante delineare chi abbia incaricato l’avvocatessa Turco di seguire la pratica del calciatore, ma soprattutto in che modo si sia attivato Paratici.