Catania, sgominato gruppo mafioso durante l'operazione "Leonida bis": 13 arresti

Mafia catanese, arrestate 13 persone durante l'operazione "Leonida bis": sgominato gruppo mafioso. Membri giovani troppo esuberanti ed esibizionisti

Tredici persone sono state arrestate durante l'indagine "Leonida bis", che ha visto l'impiego di 100 carabinieri del Comando provinciale di Catania. L'operazione è stata condotta nelle province del capoluogo etneo e ad Agrigento. I tredici arrestati sono tutti uomini indagati a vario titolo per associazione mafiosa e traffico di stupefacenti (per lo più cocaina). In pratica, i militari dell'Arma del nucleo investigativo di Catania, coordinati dalla Dda etnea, hanno sgominato l'articolazione mafiosa della famiglia Santapaola Ercolano, attiva nel quartiere "Villaggio Sant'Agata, stando a quanto riporta Ansa. Secondo l'accusa, lo storico gruppo mafioso è stato colpito (e affondato) proprio ora perché stava cercando di riorganizzarsi dopo essere stato indebolito da diversi provvedimenti giudiziari.

L'attività investigativa portata avanti dalle forze dell'ordine è durata circa 18 mesi durante i quali, i carabinieri, hanno sequestrato cinque fucili da caccia (di cui tre a canne mozzate), mitragliatrice cecoslovacca, due pistole e oltre 350 munizioni di vario calibro, oltre a un chilo di cocaina, sei chili di hashish, un giubbotto antiproiettile e un lampeggiante blu per auto. Non solo, hanno anche sventato un omicidio. Lo scorso dicembre, carabinieri e Procura hanno fermato l'ala armata del gruppo composta da nove persone che stavano progettando l'assassinio di un membro del clan rivale, Cappello-Bonaccorsi. Sembra che i membri giovani della famiglia Santapaola Ercolano siano troppo esuberanti, esibizionisti, anche sui social, rispetto alla vecchia generazione, capace, invece, di gestire gli affari anche dal carcere.