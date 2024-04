Cazzullo pecca di maschilismo? Elogia Arrigo Cipriani, ma non cita la moglie

Cazzullo ripercorre il grande successo di Arrigo Cipriani (fondatore dell'Harry's Bar di Venezia) ma non cita mai la moglie: la polemica social

Volano gli stracci in casa di Arrigo Cipriani. Dopo l’intervista al 92enne patron dell’Harry’s Bar da parte di Aldo Cazzullo sul Corriere, via Instagram si è levato il dissenso – per usare un eufemismo – della figlia Carmela. La quale in un post ha inserito la foto della madre, Ina, con una lunga didascalia. Dettaglio non di poco conto: la signora Ina è a tutti gli effetti moglie di Cipriani, ed è viva, anche se in precarie condizioni di salute. E le affermazioni machiste sulla “potenza” rimasta invariata del patron dell’Harry’s Bar si sono rivelate una vera caduta di stile. Così la signora Carmela ha postato una lettera di sua figlia, Giulia, che si rivolge direttamente a nonna Ina. Cui dedica più di un graffio. “La mia nonna straordinaria – scrive nella sua lettera - forse non valeva la menzione di Cazzullo e del Corriere. A un mondo al maschile ci siamo abituate, ci dicono da sempre che dietro un grande uomo c'e anche una grande donna. Io dico che invece le donne non sono mai state dietro, stanno accanto rallentando il passo, per non star troppo avanti. E accanto a questa donna meravigliosa, che ha accanto Arrigo, ci siamo noi, per sempre. Dandoti il braccio abbiamo sceso milioni di scale”. Insomma, in Laguna non se le mandano di certo a dire.