Cecchettin, Valdegamberi non ha oltraggiato la dignità femminile. Ecco perchè

Femminismo e la bufera contro Stefano Valdegamberi: l'Italia non si smentisce mai

Nell’Italia che si vanta di essere tra le nazioni più tolleranti e liberali, è bastato che un consigliere esprimesse un’opinione personale, ed apriti cielo, gli sfinteri dei democratici a singhiozzo, hanno iniziato a sparare la nota materia. All’indomani della lectio magistralis sul femminismo tenuta in Tv dalla sorella di Giulia Cecchettin, in un post su Facebook il consigliere regione veneto Stefano Valdegamberi aveva candidamente asserito che “le dichiarazioni mi hanno sollevato dubbi e sospetti che spero i magistrati valutino attentamente. Mi sembra un messaggio ideologico, costruito ad hoc, pronto per la recita”.

Dopo una rapida osservazione sulla felpa nera su cui era stampata una stella bianca rovesciata, Valdegamberi ha chiuso dichiarando che "il tentativo di quasi giustificare l'omicida dando la responsabilità alla società patriarcale. Più che società patriarcale dovremmo parlare di società satanista, cara ragazza. Sembra una che recita una parte di un qualcosa predeterminato e precostituito". Critiche oggettive e condivisibili da qualunque sano di mente, che però nelle menti ideologiche di chi vede nell’uomo una blatta da schiacciare, sono suonate come un oltraggio alla dignità femminile.

Le reazioni delle eroine dell’utero è mio, accompagnate dagli eroini del pistolino è un optional, non si sono fatti attendere. Centinaia di studenti, studentesse e studianiente, hanno affisso sulle facciate delle scuole, striscioni inneggianti alla superiorità della stirpe di Eva. Sul fronte politico invece, le hater in gonnella (o meglio, in pantaloni per scimmiottare l’uomo e sembrare più virili) del genere maschile, hanno messo in rete una ridicola petizione per chiedere le dimissioni di Caino Valdegamberi.

Papa Ratzinger solleva spesso parlare dei rischi connessi al trascinamento nell’alveo delle correnti ideologiche e delle opinioni alla moda che, congiuntamente alla dittatura del relativismo centrata sull’io e sui suoi desideri hanno generato società distopiche dove i sogni vengono spacciati per veri. Nella realtà, la boria del pensiero umano, ha condotto le nuove generazioni sulla china dell’inferno terrestre.