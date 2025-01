Cecilia Sala, i Ros: "Tradita da insospettabili". Si valuta il reato di tortura

Cecilia Sala libera, il mistero del pedinamento in Iran prima dell'arresto

Cecilia Sala è finalmente libera, ma tutta la vicenda legata al suo arresto e poi alla scarcerazione è ancora avvolta nel mistero. Mentre la giornalista svela nuovi dettagli su quei venti giorni di prigionia nel famigerato carcere di Evin in Iran e parla di "urla dei detenuti", i carabinieri del Ros avanzano un sospetto e i pm valutano il reato di tortura. L'ipotesi del Ros è che dietro alla carcerazione di Sala ci sia stato qualcuno - in base a quanto risulta a Il Fatto Quotidiano - che avrebbe "venduto" informazioni sui movimenti della giornalista. Ora la Procura di Roma deciderà se e quale reato ipotizzare. Al vaglio c’è appunto anche quello di tortura. Tra le piste principali seguite dai Ros e dai pm, dunque, c’è quella del tradimento.

Una fonte o una persona per lei insospettabile, qualcuno che - prosegue Il Fatto - potrebbe aver relazionato alle autorità iraniane i movimenti della giornalista, i suoi discorsi off the record, le conversazioni. Stando a quanto comunicato all'Italia dalle autorità iraniane, Sala sarebbe stata arrestata con un'accusa generica di "attività in contrasto con lo Stato iraniano".

Le tre puntate del suo podcast pubblicate prima dell'arresto, tuttavia, sono considerate dagli investigatori prive di contenuti tali da mettere in pericolo la giornalista. D’altronde si tratta di una cronista giovane ma molto esperta, non certo una sprovveduta. E allora gli investigatori vogliono capire se Sala ha parlato di temi sensibili, anche inconsapevolmente, con persone "sgradite". I magistrati romani riascolteranno Sala a brevissimo, forse già oggi, per farsi confermare alcuni concetti e per dar seguito ad alcune piste investigative.