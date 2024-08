Cellulari e tumori, cresce l'allarme: ecco cosa possono provocare le radiazioni. Lo studio

Non è la prima volta che l'uso di telefoni cellulari, e dei moderni smartphone, viene associato al pericolo di sviluppare tumori al cervello e/o alla pelle. E anche secondo un nuovo studio sottoposto a revisione paritaria, l'esposizione alle radiazioni dei cellulari 3G ha causato danni cellulari e la morte dei tessuti delle guance degli utenti, il che potrebbe portare allo sviluppo del cancro. Gli autori dello studio, tra cui Michael Kundi, Ph.D. del Centro per la Salute Pubblica presso l'Università di Medicina di Vienna, Austria, hanno affermato di aver trovato "prove chiare di induzione di tossicità acuta e disturbo del ciclo cellulare (citochinesi) come conseguenza dell'esposizione" ai livelli di radiazione a radiofrequenza (RF) utilizzati dagli smartphone 3G.



“Questi processi potrebbero eventualmente portare alla formazione di cellule neoplastiche”, hanno scritto nel loro rapporto, pubblicato su Environmental Research.