Cenone da Cannavacciuolo roba da fessi. Menu da 450 euro (con bevande escluse)

Il Cenone di Capodanno da Villa Crespi: l'esclusivo menu di Antonino Cannavacciuolo

È tempo di salutare l'anno vecchio e dare il benvenuto a uno nuovo, e cosa c'è di meglio che farlo con uno dei cenoni più esclusivi e deliziosi proposti dal celebre chef Antonino Cannavacciuolo? Il rinomato ristorante Villa Crespi, situato sul suggestivo Lago d’Orta a Orta San Giulio, in Piemonte, si prepara ad accogliere ospiti desiderosi di gustare un'esperienza culinaria unica, sotto la guida magistrale dello chef stellato.

Antonino Cannavacciuolo, noto per la sua straordinaria maestria culinaria, ha messo a punto un menù straordinario per l'evento di Capodanno. I dettagli del cenone promettono un viaggio gastronomico attraverso i sapori prelibati e l'arte culinaria italiana, una miscela di piatti raffinati e creativi che incarnano il talento inconfutabile di Cannavacciuolo. Il menù, accuratamente progettato con un'attenzione impeccabile ai dettagli, è un vero e proprio trionfo di prelibatezze. Il viaggio culinario inizia con uno "stuzzichino dello chef" per poi deliziarsi con ostriche, caviale, granita di rapanello e latticello. L'esperienza prosegue con gli scampi di Sicilia alla pizzaiola e acqua di polpo, seguiti da un mix aromatico di sedano rapa, aglio nero e frutto della passione. Le linguine di Gragnano con calamaretti e salsa al pane di segale sono un'ode alla perfezione dei sapori italiani.

Il culmine dell'esperienza arriva con il riso Carnaroli, impreziosito da burro, salvia e aringa affumicata, seguito dal branzino brulé, abbinato sapientemente a barbabietola, rapa e testacoda di manzo. Per chiudere in bellezza, un pre-dessert anticipa il sontuoso dessert di Villa Crespi. E per concludere in dolcezza, una combinazione di babà e code di aragosta.

Tuttavia, questa sontuosa esperienza culinaria, è destinata prettamente a coloro che possono permettersi un'eccellenza gastronomica di alto livello. Il costo per partecipare a questo sontuoso cenone si attesta a 450 euro a persona, con le bevande escluse. Dunque, per coloro che desiderano accogliere l'anno nuovo in un'atmosfera di eleganza e con un'esperienza gastronomica senza pari, il cenone di Capodanno da Villa Crespi, è sicuramente un'opzione da prendere in considerazione, sì, ma guardandosi bene le tasche.