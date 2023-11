Cervinia "sparirà": la località sciistica cambia nome. Ecco come si chiamerà

Un decreto firmato dal presidente della Regione Valle d’Aosta Renzo Testolin ha infatti stabilito che la frazione del Comune di Valtournenche, Cervinia (700 abitanti), dovrà assumere la denominazione ufficiale di Le Breuil.

In realtà la località già ora si chiama sui documenti ufficiali Breuil-Cervinia, ma ora il nome che era stato dato in epoca fascista – la stazione sciistica è stata fondata nel 1934, quando venivano italianizzati i nomi francofoni abitualmente usati nei paesi vicini ai confini – sparirà del tutto. Un cambiamento che, oltre a spiazzare le migliaia di turisti che ogni anno arrivano anche dall’estero per sciare ai piedi del Cervino, ha ripercussioni nell’immediato per i residenti, che dovranno cambiare carte d’identità, certificati anagrafici, dati del catasto e quant’altro.

Tutti gli aspetti pratici sono ora al vaglio della sindaca di Valtournanche, Elisa Cicco, per quanto la decisione del governatore si basasse su un parere del precedente Consiglio comunale, guidato da Jean-Antoine Maquignaz.