Chi è Dommaraju Gukesh, il più giovane scacchista a vincere il torneo candidati

Dommaraju Gukesh, un giovane di 17 anni, ha conquistato il torneo dei Candidati a Toronto, in Canada, garantendosi così il titolo di sfidante al trono del campione mondiale di scacchi, attualmente detenuto dal cinese Ding Liren. Il talentuoso giocatore indiano ha fatto la storia diventando il più giovane a raggiungere questo prestigioso traguardo, superando il record precedente di Kasparov. Il match per la corona mondiale, previsto per la fine del 2024 quando Gukesh compirà 18 anni, sarà un evento da non perdere. La sua vittoria è stata il culmine di un intenso torneo di tre settimane e 14 partite, che si è concluso con un finale mozzafiato. Gukesh ha affrontato una forte concorrenza, ma è riuscito a emergere trionfante con 9 punti, superando di mezza lunghezza avversari di spicco come Hikaru Nakamura, Fabiano Caruana e Ian Nepomniachtchi.

Questo trionfo segna anche il passaggio di testimone dalla vecchia alla nuova generazione degli scacchisti, con Gukesh che rappresenta brillantemente i giocatori nati nel nuovo millennio. La sua giovane età non è un impedimento al suo straordinario talento, come dimostrano i suoi risultati finora eccezionali. La disperazione degli altri concorrenti nel momento della sconfitta evidenzia la tensione e l'importanza dell'evento. Tuttavia, la vittoria di Gukesh ha attirato l'attenzione su di lui in modo definitivo, confermando il suo status di stella emergente nel mondo degli scacchi. Il suo percorso finora è stato caratterizzato da rapidi successi e risultati straordinari. Diventare Grande Maestro a soli 12 anni è solo uno dei molti traguardi che ha raggiunto precocemente. Ora, con il suo sguardo fisso sul titolo mondiale, Gukesh si prepara a sfidare il campione in carica, Ding Liren, per conquistare il vertice assoluto degli scacchi.