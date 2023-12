Chi è Tommaso Verdini, figlio di Denis coinvolto nello scandalo commesse Anas

Tommaso Verdini, chi è il figlio dell'ex senatore: immobiliarista, ristoratore e...

Non è più solo il figlio dell’ex senatore Denis. Tommaso Verdini, ai domiciliari con l’accusa di aver sfruttato conoscenze tra i dirigenti di ANAS per fornire ad alcuni suoi clienti informazioni riservate sui bandi della stessa ANAS, in modo da favorirli, ora è famoso. Tristemente famoso, anche se in realtà non è la prima volta che il suo nome balza agli onori di cronaca, e non sempre per motivi edificanti.

Ma facciamo un passo indietro. Chi è Tommaso Verdini? Classe 1990, sposato con Flavia Domitilla Samorì e con due figli appena nati, dopo gli studi in Canada è diventato giornalista pubblicista, per poi sviluppare le sue idee creative nel mondo dell’imprenditoria.

Come riporta Repubblica, Verdini è stato – tra le altre cose - intermediario per un fondo di investimenti immobiliari arabo che è intenzionato ad acquistare il favoloso castello di Sammezzano, il maniero orientalista più famoso d'Italia, sperso nelle campagne toscane tra Reggello e Rignano, e ancora firmatario di un'osservazione al Regolamento urbanistico di Firenze in cui chiede di realizzare un agriturismo nella sua tenuta oggi a destinazione agricola sulla collina di Monteripaldi. Legatissimo a sua sorella Francesca, la compagna del ministro Salvini, Verdini jr a differenza del padre non si è mai lanciato in politica, anche se prese la tessera del Pd.

Tommaso Verdini, le attività imprenditoriali

Le avventure imprenditoriali di Tommaso Verdini, però, sono sostanzialmente due. La prima consiste nella nota catena di ristoranti "PaStation", che nel 2015 ha inaugurato un nuovo locale a Roma, anche se altre sedi sono presenti a Londra e Firenze. La società ha sede in via Vasco da Gama: una visura camerale mostra che è formata da Verdini (amministratore delegato e proprietario del 27,5% delle quote, pari a circa 41 mila euro. Poi Edoardo Iandoli, Aldo Gucci e Alessandro Fossi, Tommaso Corsini e Federico Sanvitale.

Da qualche anno, poi, Tommaso ha aperto insieme a suo padre Denis e Pileri Fabio sua società di consulenza, la Inver srl, proprio quella finita nell'inchiesta Anas, che tra le altre cose offre consulenze imprenditoriali, amministrativo-gestionali e di pianificazione aziendale a chi vuole ottenere appalti nel settore pubblico. La società ha sede, riporta una visura camerale, in via della Scrofa a Roma, e nel 2021 ha registrato un fatturato di 518.500,00 euro, con un capitale sociale nel 2023 di 10.000 euro.

Tommaso Verdini, i precedenti guai giudiziari

Non sono i primi problemi con la legge per Verdini jr. Nel 2015 venne multato dai vigili urbani per divieto di sosta e l’auto gli venne bloccata con le ganasce. Lui smontò le ganasce dal Suv Mercedes XL e se la portò a casa, rimediando una denuncia per furto.