Chi è Giovanni Padovani, il calciatore diventato killer. Il profilo

Chi è Giovanni Padovani, il calciatore che ha ucciso a martellate Alessandra Matteuzzi

Giovanni Padovani ha ucciso a martellate la donna con cui ha avuto una relazione, prima però ha perseguitato la vittima, Alessandra Matteuzzi, al punto che quest’ultima lo aveva denunciato per stalking e aveva chiesto alla sua vicina di casa di non farlo entrare nel palazzo in cui viveva.

Chi è Giovanni Padovani?

Giovanni Padovani ha 27 anni, professione calciatore e modello, è nato a Senigallia, in provincia di Ancona. Giocava per la Sancataldese, team siciliano che ha pubblicato un messaggio di condanna su Facebook, dal testo: "Condanniamo senza se e senza ma ogni violenza e femminicidio. Non riusciamo a trovare le parole per commentare i fatti che si sono verificati ieri sera a Bologna, per la furia e la ferocia subita da Alessandra Matteuzzi. Ciò che proviamo in questo momento è choc e sgomento".

La nota prosegue: "La Società Sancataldese Calcio tiene a puntualizzare che il calciatore Giovanni Padovani già lo scorso sabato 20 agosto era stato messo fuori rosa a causa del suo ingiustificato allontanamento. La dirigenza verde amaranto si stringe al dolore della famiglia della vittima, certi che la legge faccia il suo corso”.

Giovanni Padovani aveva era stato per due anni alle giovanili del Napoli nel 2013, periodo in cui aveva militato anche nell’under-17 della Nazionale Italiana, poi in varie squadre di serie D, tra cui il Giarre e il Troina calcio.