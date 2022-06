Chi è il figlio minore del patron di Luxottica, Leonardo Maria Del Vecchio

É uno dei più giovani imprenditori italiani ed erede dell'impero Luxottica, Leonardo Maria Del Vecchio, è il figlio minore del noto imprenditore, Leonardo Del Vecchio scomparso questa mattina, 27 giugno, e proprietario della prestigiosa azienda di occhiali e lenti italiana famosa in Italia e nel Mondo. Il giovane ha da poco sposato la modella Anna Castellini Baldissera.

Chi è Leonardo Maria Del Vecchio, il figlio minore del fondatore di Luxottica

Leonardo Maria Del vecchio è nato a Milano il 6 maggio 1995, sotto il segno zodiacale del Toro, ha cinque fratelli: suo padre ha avuto 3 figli dalla sua prima moglie, poi ha incontrato la donna che gli ha dato Leonardo Maria e infine ha avuto una terza relazione da cui sono nati gli ultimi due figli.

Leonardo Maria ha studiato Economia Aziendale e Management presso la Bocconi di Milano. Per alcuni anni, dopo la laurea, ha vissuto tra gli Stati Uniti e l’Inghilterra per conoscere da vicino l’attività della sua famiglia. Nel 2017, l'imprenditore è tornato a vivere a Milano ed è entrato a far parte di Luxottica. L’anno successivo è diventato amministratore delegato della Salmoiraghi e Viganò.

La famiglia Del Vecchio è una delle più importanti d'Italia: il papà di Leonardo Maria, Leonardo Del Vecchio è stato il secondo uomo più ricco d’Italia e, secondo quanto stimato da Forbes nel 2021, possedeva un patrimonio di circa 35 miliardi di dollari.

Leonardo Maria Del Vecchio la vita privata

Riservato e poco incline all'uso dei social, il giovane Del Vecchio all'inizio di giungo 2022, ha sposato con rito civile a Palazzo Reale, a Milano poi, con quello religioso a Saint Tropez la modella Anna Castellini. In passato Leonardo Maria è stato a lungo legato ad Alessia Tedeschi, bellissima modella molto famosa in Italia. Nel 2019 è stato avvistato assieme alla splendida Madalina Ghenea, ma la storia tra di loro non è continuata.

Il patrimonio di Leonardo Maria Del Vecchio

Leonardo Maria Del Vecchio possiede una quota corrispondente al 16,388% della holding di famiglia, la Delfin, ed è uno degli eredi dell’impero Luxottica, insieme ai fratelli e alla madre Nicoletta Zampillo.