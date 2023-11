Chiedeva foto e video "bollenti" agli studenti: condannato professore 60enne

Modena, prof 60enne accusato di molestie e stalking

Un docente di chimica di un istituto della provincia ha patteggiato una pena sospesa di un anno e nove mesi di carcere in seguito alle gravi accuse di violenza sessuale e stalking avanzate dagli studenti. I giovani, tutti di età compresa tra i 17 e i 18 anni, hanno denunciato i comportamenti "ambigui" del professore, che includevano richieste di invio di foto a sfondo erotico e gesti fisici intrusivi in classe.

Gli accertamenti condotti dai carabinieri hanno rivelato che il docente avrebbe iniziato chiedendo agli studenti di inviare foto sempre più esplicite attraverso la chat di classe. Alcuni ragazzi, spinti dalla paura, hanno inviato al docente immagini intime e video. Le richieste del professore si sono intensificate nel tempo, portando alcuni studenti a rivolgersi alla preside e generando accuse di stalking nei suoi confronti.

Le contestazioni di violenza sessuale includono episodi in cui il docente avrebbe colpito gli studenti con schiaffi sul sedere, oltre ad offrirsi di lavare gli indumenti utilizzati durante l'allenamento sportivo degli studenti provenienti da paesi distanti. L'arresto domiciliare del docente è avvenuto lo scorso ottobre, con conseguente sospensione dalle attività di insegnamento. Nel corso delle indagini, è emerso che il professore avrebbe mirato in particolare a due studenti, cercando di ottenere le loro immagini attraverso messaggi personali. L'avvocato Lorenzo Bergami ha difeso il docente, il quale ha respinto le accuse di molestie, affermando di aver cercato solo di stabilire un rapporto più stretto con i propri studenti. Nonostante le denunce, i giovani coinvolti non hanno scelto di costituirsi parte civile nel procedimento.