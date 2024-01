Chiesa, nuova bufera per il libro sulla "fortuna di avere un figlio gay"

Vaticano, la promozione di un libro sul "coming out dei figli" genera l'ennesimo scontro interno

Non c'è pace in Vaticano, lo scontro tra i conservatori e i progressisti continua. Come se non bastassero le benedizioni delle coppie gay in chiesa e il libro sugli orgasmi, ora arriva un nuovo testo destinato a creare polemiche. Nel mirino è finita la diocesi di Arezzo per la decisione di ospitare la presentazione del libro "Genitori fortunati. Vivere da credenti il coming out dei figli". Un’ombra di controversia si proietta sull’evento, promosso da gruppi lgbt e sembra essere destinato a sollevare polemiche in seno alla comunità ecclesiastica. La decisione del Vescovo Andrea Migliavacca di associarsi a un’iniziativa che, in modo diretto, affronta la questione dell’omosessualità all’interno delle famiglie credenti, sta già suscitando reazioni contrastanti. La presenza di monsignor Migliavacca alla presentazione del libro potrebbe essere interpretata come un tentativo di mediazione tra la Chiesa e la comunità Lgbt+, ma allo stesso tempo, genera perplessità e preoccupazioni tra i fedeli più tradizionalisti.

Le tensioni tra cattolicesimo e omosessualità sono ben note, e l’approvazione recente della benedizione delle coppie dello stesso sesso ha aumentato ulteriormente il dibattito interno alla Chiesa. L’inclusione del Vescovo in un evento promosso da gruppi lgbt sembra essere una mossa rischiosa, suscitando interrogativi sulla coerenza delle posizioni della Chiesa in merito ai temi legati all’omosessualità. Un nuovo caso che divide in quello che ormai in Vaticano ha tutta l'aria di essere una sorta di conclave anticipato. Da una parte ci sono i progressisti guidati da Papa Francesco e dall'altra i nostalgici di Ratzinger, l'ala più conservatrice.