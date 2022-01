Chioggia, madre e figlia trovate morte a casa: cade, l'altra resta senza cibo

Chioggia, madre e figlia trovate morte nell'appartamento. Smarrite le tracce da 10 giorni, i vicini lanciano l'allarme

Madre e figlia, 79 anni e 50 anni, sono state trovate morte nel loro appartamento a Chioggia giovedì 13 gennaio. Nadia Vianello e la figlia Barbara Voltolina vivevano nella casa insieme, conducendo una vita piuttosto riservata, come riferito dagli stessi vicini, gli stessi che dopo dieci giorni circa di silenzio assoluto e nessuna traccia delle due hanno deciso di allertare i soccorsi. Sul posto è intervenuta la polizia con i vigili del fuoco, che hanno spalancato la porta dell'appartamento e trovato i corpi, senza vita probabilmente già da due o tre giorni.

Dalle prime ricostruzioni, dopo un'iniziale ipotesi di omicidio-suicidio, si ritiene che le donne sarebbero morte per cause naturali. Per prima la cinquantenne, la cui ferita alla fronte è stata attribuita a una botta dovuta a una caduta in seguito a un malore. Poi l'anziana madre, che da tempo non era ormai autonoma, che sarebbe morta di inedia, non riuscendo a soccorrere la figlia né a chiamare aiuto.

L'assessore alle Politiche Sociali, Sandro Marangon, è intervenuto sulla triste vicenda: "Il disagio sociale della famiglia è stato più volte sottoposto all’attenzione dei servizi sociali a partire dal 2017, anche grazie a segnalazioni anonime". Erano seguite - spiega - "indagini sociali sulle persone segnalate, sia tramite il medico di medicina generale, sia tramite contatti diretti" con l'intenzione di "avviare, eventualmente, un percorso di aiuto e sostegno", ma - ha aggiunto - "purtroppo il nucleo in questione, più volte contattato e invitato a rivolgersi al servizio, non ha mai voluto accettare alcuna interferenza e ha rifiutato ogni contatto con l’esterno".

Saranno le indagini del Commissariato di polizia e l'autopsia del medico legale a rivelare i dettagli, la fascia oraria precisa e che cosa abbia ucciso le due donne.

LEGGI ANCHE