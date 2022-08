Chubais, rivale di Putin, ricoverato in Sardegna: ipotesi avvelenamento

Dopo lo "strappo" con Putin, ora Chubais è in terapia intensiva

Anatoly Chubais, ex consigliere di Vladimir Putin, è ricoverato in Sardegna in gravissime condizioni, dopo un malore improvviso dalle origini sospette. L'Associated Press, parla di una "sindrome neurologica", ma secondo il Daily Mail potrebbe trattarsi di avvelenamento.

Chubais, dopo aver ricoperto un ruolo di grande potere per via della sua vicinanza allo "zar" Putin, lo scorso marzo ha abbandonato ogni carica politica, compresa quella di delegato di Mosca alla conferenza internazionale sul clima. Questa scelta, unitamente a quella di lasciare la Russia, non erano state ufficialmente motivate, ma molti le avevano interpretate come un gesto di protesta contro l'invasione dell'Ucraina.

Sta di fatto che, come riporta l'agenzia russa Tass, oggi Chubais si trova ricoverato in un reparto di terapia intensiva. Ksenia Sobchak, personaggio televisivo molto famoso in Russia, su Telegram ha reso noto di aver parlato con la moglie di Chubais, la quale gli avrebbe detto che il marito è stato colpito dalla sindrome di Guillain-Barre. Una versione, tuttavia, che non basta per allontanare i sospetti sul caso.