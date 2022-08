Ciao Olivia, con Grease per sempre nei nostri cuori

Olivia Newton John è morta, stella di Grease

I titoli sulla morte di un mito dei non più letti giornali italiani mi fa capire perché ogni giorno muore un lettore e non viene reintegrato!!! Olivia Newton John ha avuto una buona carriera con una perla indelebile nel cuore, più che nelle bacheche dei premi o delle vincite. Si tratta di “Grease – brillantina” che, uscito nel 1978, ha fatto ballare, sognare, innamorare e volare con la fantasia milioni e milioni di giovani di tutte le generazioni.

Un illustre giornale, "La Stampa”, scrive che "Olivia non balla più". Mi verrebbe da rispondere con un "francesismo" perché, non solo come ripetuto più volte alla morte di un mito, ballerà con San Pietro e altri in paradiso ma ballerà per sempre perché è eterna la sua ballata in Summer Nights e perché la fine del film con giubbetto di pelle nera e sigaretta è mitica. Alzi la mano chi non ha mai visto questo film storico e per una volta non ha mai scimmiottato le movenze del duo Olivia-Travolta. Un cult delle feste di Capodanno, dagli anni 80 ad oggi.

Perché i grandi attraversano i decenni restando sempre verdi. Il personaggio di Sandy, dolce ma anche con le unghie, è sempre attuale perché anche oggi le nostre ragazze vogliono essere tutto in una sola persona e perché quando allo spettacolo di quinta elementare ho visto recitare in maniera semplice Grease ho capito di essere innamorato non della ragazza in questione ma del personaggio. Certo di fronte a due mostri sacri chiunque fa la figura del dilettante ma era un modo per copiare i grandi!

Perché noi ragazzi a cavallo tra gli anni 80 e 90 avevamo questi come riferimento no montati di testa e presuntuosi ignoranti. Ma anche sui nuovi media le performance artistiche di Olivia vanno a gonfie vele! Perché il bello vince sempre. In un mondo di social dove ragazze in posizioni sempre uguali e banali in posti sempre diversi giocano senza saper fare niente oltre che tirarsi via le mutande. La nostra Olivia ha contatti perché sa fare e lo sa fare bene e questi video continueranno a salire, a diffondersi, a condividersi e a rivivere mentre i giornali che hanno messo titoli da funerale avranno l'estrema unzione finalmente.

Tutto quello che passa per il web viene visto digerito e defecato ma no i video di Grease che saranno sempre visti e rivisti perché fanno sognare in un mondo dove si fanno fantapremi e festival per avere un’intervista su carta igienica effimera o un filmetto di serie z che dopo un mese non si sa dove sia. Il film Grease sarà sempre la brillantina della nostra vita perché è sangue vivo che passa nelle nostre vene e noi tramandiamo ai nostri figli perché l'arte è arte e le porcherie sono porcheria.

Anche se questa stampa ci ha ucciso il palato con l'aiuto della tv che hanno paura di perdere, sui social il nostro film e la nostra Olivia non avranno mai paura di nulla perché il nulla non deve fare paura perché non esiste e non dovrebbe essere nemmeno nominato. Con maglione scolastico e gonna a campana o in completo pelle con trucco deciso la sua figura non morirà mai e forse è un insegnamento anche a noi con i nostri innumerevoli e inutili post quando basta un film fatto bene per passare alla storia.

Trattengo le bestemmie per il poco rispetto dei giornali e per tutti i post inutili di gente coccodrillo che ne decanterà la grandezza per poi un minuto dopo postare il sedere. Il fatto che tutti noi vogliamo fare rimanere qualcosa di noi quando l'importante è entrare nel cuore della gente e dei nostri cari. Olivia è stata grande perché è rimasta nei nostri cuori come una di famiglia, la sorella, la cugina, l’amica, la compagna di banco, la fidanzatina, la moglie, l’universitaria di corso o la collega d'ufficio.

Il suo ricordo nei nostri cuori non sarà dimenticata mai perché nel nostro amore ballerà sempre o come vamp o innocentina sarà una scelta ma in eterno potremmo vederla nel ballo del web e diffondere per fare capire cosa è l'arte e la bellezza. Ciao Olivia sarai sempre la fidanzata del Mondo perché non sei morta. Nessuno muore quando è dentro nel cuore e ora vado a confessarmi perché la rassegna stampa fa male. Perdonali, non sanno quello che fanno ma loro saranno sepolti, a breve tu sarai sempre felice nelle sere d'estate.