Cilento, furto nella residenza del presidente FederPetroli: rubata la Maserati

Cilento, furto nella residenza del presidente di FederPetroli: rubati soldi, computer e una Maserati

Nella notte tra Venerdì 7 e Sabato 8, alle ore 3.40 circa una banda di malviventi è riuscita ad introdursi nella residenza estiva del Presidente della FederPetroli Italia – Michele Marsiglia ed a rubare una Maserati e fuggire senza lasciare tracce. Lo rende noto la stessa federazione, con un comunicato stampa.

L’accaduto è avvenuto nel parco Santa Lucia, nel Comune di Santa Marina a Policastro Bussentino (SA) in Cilento. I ladri si sono introdotti nella residenza e hanno saccheggiato tutto ciò che hanno trovato, compresi soldi, computer e le chiavi dell’auto. Nonostante la presenza del presidente e consorte. In pochi minuti i malviventi hanno rapidamente lasciato la casa e sono saliti sull’automobile del Presidente per fuggire velocemente, una Maserati Ghibli nera. Secondo gli inquirenti la fuga con l’auto è avvenuta attraverso la superstrada Cilentana, un’importante arteria che collega il Golfo di Policastro alla zona meridionale della Provincia di Salerno.