Carabinieri, nominati cinque generali di Corpo d'armata. I nomi

Carabinieri, nominati cinque nuovi generali a tre stelle nel 2023. Ecco i nomi

Dopo una lunga e concitata riunione, è stato decretato l’avanzamento a Generale di Corpo d’Armata dell’Arma dei Carabinieri per cinque generali di divisione. La decisione non è stata immediata e univoca, ma alla fine sono stati selezionati cinque ufficiali di grande esperienza e competenza. Del resto, si tratta del più alto grado di carriera. Ecco i nomi dei "promossi" al grado di Generale di Corpo d’Armata.

La terza stella verrà data ai generali di divisione Marco Minicucci, Aldo Iacobelli, Fabrizio Parrulli, Massimo Mennitti e infine Giuseppe La Gala. Ecco i background professionali dei nuovi generali selezionati.

Carabinieri, l'esperienza professionale dei nuovi Generali di Corpo d'armata

Il Generale Minicucci - come riporta Infodifesa - ha ricoperto incarichi di rilevanza in diverse sedi, tra cui il comando di varie Compagnie e Reparti Territoriali. Ha anche svolto mansioni operative e di coordinamento. Nel suo attuale incarico come Sottocapo di Stato Maggiore, il Generale Minicucci porta con sé una vasta esperienza e competenza strategica.

Il Generale Parrulli è noto per la sua vasta esperienza internazionale e per le sue abilità di coordinamento e pianificazione, che lo hanno portato a ricoprire incarichi strategici all’interno del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Il Generale Aldo Iacobelli ha avuto una carriera caratterizzata da esperienze di comando sia nell’Organizzazione Addestrativa che in ambito territoriale. Attualmente comanda la Divisione Unità Mobili dell’Arma dei carabinieri.

Il Generale Massimo Mennitti, dopo aver prestato servizio come istruttore presso la Scuola Sottufficiali di Firenze e l’Accademia Militare di Modena, ha comandato la Compagnia Carabinieri di Merano e il Comando Legione Carabinieri Trentino Alto Adige. Attualmente è al comando dei Carabinieri presso il Ministero degli Affari Esteri.

Il Generale Giuseppe La Gala, con una carriera militare iniziata nel 1982, è stato Direttore della Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia, Generale Ispettore degli Istituti di Specializzazione dell’Arma dei Carabinieri, e Comandante della Legione Carabinieri “Veneto.”