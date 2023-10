Edison punta sulla tedesca Kgal, intesa per un impianto fotovoltaico nel Lazio

Edison accelera nel fotovoltaico: accordo con il gestore tedesco Kgal per un nuovo impianto

Edison e il gestore tedesco del fondo per le energie rinnovabili Kgal, Kgal Espf 4, hanno firmato un Power Purchase Agreement (Ppa), volto alla realizzazione di un impianto fotovoltaico nel Lazio. Con una potenza installata di circa 150 MW, l’impianto - spiega una nota - sarà uno dei fotovoltaici più grandi in Italia.

L’accordo ha una durata decennale e prevede il ritiro da parte di Edison di tutta l’energia rinnovabile prodotta (attestato dalle relative garanzie di origine), mentre Kgal si occuperà della realizzazione e successiva gestione operativa dell’asset. Secondo le stime, l’impianto produrrà circa 240 GWh annui, evitando l’emissione in atmosfera di oltre 100.000 mila tonnellate di CO₂ equivalenti all’anno. L’impianto, oggetto dell’accordo, entrerà in esercizio nel secondo semestre del 2024. L’energia generata sarà ritirata da Edison e resa disponibile ai suoi clienti interessati ad un contratto di fornitura pluriennale.

"Grazie a questo accordo rendiamo possibile la realizzazione di un’infrastruttura strategica per la transizione energetica e il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2050 - commenta Fabio Dubini, executive vice president gas&power portfolio management&optimization di Edison. "Noi di Edison abbiamo un importate piano di sviluppo organico che prevede di accrescere l’installato green dagli attuali 2 GW a 6 GW al 2030, cui si accompagna l’obiettivo di incrementare la produzione rinnovabile fino al 40%. Grazie ad accordi come questo con KGAL offriamo un importante stimolo al mercato nella messa a terra di nuovi megawatt rinnovabili e allo stesso tempo rendiamo il nostro portafoglio sempre più competitivo e diversificato".

"L'Italia è uno dei mercati più importanti nel nostro portafoglio europeo di rinnovabili. Il paese si distingue per la forte radiazione solare, le regioni ventose e la volontà politica di promuovere l’espansione delle energie rinnovabili", afferma Katrin Werner, Head of Project Implementation Sustainable Infrastructure di Kgal. "Siamo molto lieti di firmare questo Ppa con il leader del settore Edison, sostenendo i loro ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione. Per gli investitori di Kgal Espf 4 questo PPA rappresenta un altro interessante flusso di ricavi a lungo termine". La partnership con KGAL consente di consolidare la leadership di Edison nella gestione a mercato di impianti rinnovabili di produttori terzi e si inserisce nel più ampio piano strategico del Gruppo che prevede investimenti per 5 miliardi di euro nel settore rinnovabili da qui al 2030.