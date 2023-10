Edison: il piano strategico al 2040 guarda alla transizione energetica

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico. Edison, presentato il Piano strategico in occasione dei 140 anni: obiettivo raddoppiare l'EBITDA e accelerare la transizione energetica Nel 140° anniversario dall’avvio delle attività, Edison guarda avanti e presenta la strategia di sviluppo al 2030 e le ambizioni al 2040, volte a consolidare l’impegno nella transizione ecologica e nella sicurezza e autonomia del sistema energetico nazionale. La conferenza stampa si è tenuta lo scorso 4 ottobre presso la sala azionisti di Palazzo Edison, dove si sono susseguiti gli interventi di Nicola Monti, Amministratore Delegato Edison; Marco Fortis, Vicepresidente Fondazione Edison; Lorenzo Mottura EVP Strategy, Corp. Development & Innovation; Ronan Lory, Chief Financial Officer e Barbara Terenghi, EVP Sustainability. Prima di presentare le prospettive future, il Vicepresidente Marco Fortis ha ripercorso la storia del Gruppo, soffermandosi sugli eventi cruciali per l’affermazione di Edison. L’impegno in termini di innovazione e capacità manageriali, che ha contraddistinto l’operato di Edison nel corso degli anni, si ritrovano anche oggi a fondamento delle scelte strategiche. “140 anni fa abbiamo avviato il processo di elettrificazione del Paese e abbiamo inaugurato una nuova era. Oggi siamo un leader della transizione energetica e la nostra storia di primati ci ha abituati a contribuire con responsabilità al futuro del Paese per garantire sempre la sicurezza, la stabilità e l’autonomia del sistema energetico nazionale a beneficio di tutti i nostri clienti”, dichiara Nicola Monti, Amministratore Delegato di Edison. Edison accelera il percorso dell’Italia nella transizione energetica attraverso un piano che prevede investimenti per 10 miliardi di euro tra il 2023 e il 2030, di cui l’85% in linea con i Sustainable Development Goals (SDG’s) dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Una trasformazione che fa leva sull’eccellenza delle competenze professionali e umane già in azienda e sulla previsione di inserire da qui al 2030 una media di circa 300 persone all’anno, secondo la progressione temporale funzionale alla realizzazione del programma di investimenti. Le assunzioni saranno orientate per circa il 50% su giovani neodiplomati e neolaureati, prevalentemente con curriculum scolastici sulle discipline STEM, il 60% dei quali inseriti presso tutte le sedi e impianti territoriali che ospiteranno i nuovi investimenti. La componente femminile rappresenterà almeno il 40% dei nuovi inserimenti ad elevata scolarità. Con questo piano il Gruppo ha l’obiettivo di raddoppiare l’EBITDA tra i 2 e i 2,2 miliardi di euro al 2030 rispetto a 1,1 miliardi di euro nel 2022. Vuoi vedere di più? Clicca sulla gallery Iscriviti alla newsletter