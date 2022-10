Incidente Circo Orfei, la trapezista cade da 4 metri e si frattura il cranio

Circo Orfei, trapezista cade durante lo spettacolo. Frattura al cranio

Paura al Circo Greca Orfei di Terlizzi (provincia di Bari): una trapezista è precipitata nel vuoto mentre si stava esibendo. L'incidente è avvenuto nella serata del 28 ottobre: la 24enne di origini ucraine, è stata portata in codice rosso al Policlinico ed operata per la frattura del cranio. Stando a quanto accertato, la circense stava eseguendo una piroetta sul trapezio: è scivolata ed è caduta sbattendo con forza la testa. Lo spettacolo è stato poi subito interrotto.

Sul posto sono accorsi subito gli uomini del 118: la trapezista, dopo le prime cure del caso, è stata trasportata d'urgenza, in codice rosso, presso il Policlinico di Bari. Ha riportato una frattura al cranio oltre a varie lesioni in varie parti del corpo, tra cui al fegato. La prognosi non è ancora stata sciolta e ora si trova ricoverata nel reparto di rianimazione.