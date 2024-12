Le città più visitate al mondo nel 2024? Ma quali Parigi o New York. E occhio all'Italia

Città più visiate al mondo 2024? Sorprendenti

Per i viaggi il 2024 è stato un anno da record, dopo qualche difficoltà registrata infatti nel periodo post Covid, si può dire che ora la gente ha ripreso a mettersi in moto con grande continuità. Come ogni anno, uno degli indicatori più utilizzati per capire gli spostamenti delle persone nel mondo è la classifica di Mastercard, la Destination City Index e decisamente non mancano le sorprese. Chi pensava a New York, Parigi o Roma come le città al top dovrà ricredersi.

Certo restano mete ambitissime, ma sono tutte scalzate da Bangkok, la capitale della Thailandia. Il perché è presto detto: la bella città orientale custodisce tutto il fascino delle tradizioni e della cultura thailandese, ma soprattutto è prossima a spiagge caraibiche contornate da palme e paesaggi selvaggi. Un vero sogno a occhi aperti: ecco perché circa 23 milioni di viaggiatori la raggiungono ogni anno. Lo studio Mastercard è connesso all’uso delle carte di credito in viaggio. Su questo fronte, la città in cui si spende di più è Dubai con 30,82 miliardi di dollari pagati con carta.

Il podio e le molte sorprese

Chi c'è dietro a Bangkok? Naturalmente la romantica Parigi, apprezzatissima dalle coppie e non solo. La capitale francese con 19,1 mln di viaggiatori. Parigi offre una grande varietà di attrazioni fra monumenti, musei di rilievo mondiale come il Louvre, ed è una meta ideale per brevi e lunghi soggiorni. Terzo gradino di questa speciale classifica per Londra, che vanta 19,09 arrivi ogni anno. Molto staccate tutte le altre, compresa New York ma anche Roma e Venezia. Queste due città non sono nemmeno nella top 20.

Chi vince in Italia?

Milano è l'unica metropoli presente nella classifica Mastercard delle città più visitate al Mondo, e non a caso. Il capoluogo della moda, oltre a vantare diverse attrazioni culturali e architettoniche è un punto di partenza perfetto per esplorare altre città del Nord Italia. Roma, la città eterna, incredibilmente come detto non rientra nella classifica. Tornando sul piano internazionale, la città in cui si soggiorna più a lungo è La Mecca, per motivi evidentemente connessi al turismo di tipo religioso.



La classifica rivela anche alcune informazioni interessanti sulle motivazioni di viaggio e sulla spesa. Ad eccezione di Shanghai, dove predominano i viaggi d’affari, il turismo rimane il motivo principale per visitare le principali città. Parigi si distingue in particolare per l’alto livello di spesa turistica, superando Londra in termini di spesa per lo shopping, anche a causa degli effetti della Brexit. La regione Asia-Pacifico, con cinque città nella top 10 delle destinazioni più visitate, sottolinea la crescente importanza del turismo internazionale in questa parte del mondo.



La top 20

Bangkok

Parigi

Londra

Dubai

Singapore

Kuala Lumpur

New York

Istanbul

Tokyo

Antalya

Seoul

Osaka

La Mecca

Phuket

Pattaya

Milano

Barcellona

Palma di Maiorca

Bali

Hong Kong