Cittadella, imprenditore dona 40 mila euro all'ospedale che lo ha salvato

"Mi avete salvato", l'imprenditore Giorgio Venezian dona 40 mila euro all'ospedale

Un assegno da 40 mila euro come ringraziamento all’ospedale che lo ha curato. No, non è la trama di un film. É successo davvero. L’imprenditore Giorgio Venezian ha ringraziato i medici e la struttura che si è presa cura di lui con una donazione per le sale operatorie di chirurgia generale che serviranno a comprare un’apparecchiatura 3D.

“Spero che il mio gesto sia d’esempio per quanti vorranno a loro volta donare alla sanità pubblica per migliorarne le attrezzature e la dotazione tecnologica”, ha detto Venezian, importante imprenditore del Nord Est. Il macchinario acquistato grazie alla generosa donazione “consente di avere una prima, ma importante valorizzazione del dato fornendo a noi chirurghi uno strumento fondamentale in più per orientare le nostre scelte chirurgiche direttamente sul campo”, dicono dall'ospedale di Padova.

“Siamo molto riconoscenti al signor Venezian e a tutti coloro che sostengono la nostra macchina della salute”, ha detto il Direttore generale della struttura, Paolo Fortuna.

“Così come la nostra sanità è per tutti, così è di tutti, cioè patrimonio collettivo di cui prendersi cura. Ed è bello vedere come una felice esperienza ospedaliera si traduca in un aiuto concreto, di cui beneficiari saranno altre persone che, nel loro percorso di vita, si troveranno ad essere malati, quindi pazienti”.