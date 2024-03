Dossieraggio, gemiti di piacere di un parlamentare durante l'audizione Cantone

Dossieraggio, gemiti di piacere durante l'audizione di Cantone: un episodio imbarazzante che ha interrotto l'intervento del deputato dem Andrea Orlando

Imbarazzo in commissione Antimafia. Mentre il procuratore capo di Perugia Raffaele Cantone sciorinava migliaia di accessi abusivi, descrivendo un quadro da incubo sui dossieraggi in Italia, gemiti di piacere hanno interrotto il dibattito.

Precisamente mentre l’ex ministro Andrea Orlando del Pd, anche lui in commissione Antimafia, stava per porre una delle tante domande al magistrato si sono sentiti ripetuti gemiti di piacere da qualcuno dei parlamentari collegati on line, c’era anche questa possibilità per chi non poteva essere presente in aula. E che cosa aveva di meglio da fare? Guardarsi un bel porno?

Orlando non si è fatto scappare la battuta fulminate: “Stiamo forse interrompendo qualcosa di importante...” (risate generali). Sì, una bella figura di merda. Incredibile. In Italia anche gli eventi più drammatici si trasformano in farsa. Anche Cantone ride. La presidente della Commissione Chiara Colosimo (Fdi) interviene: “C’è un audio acceso da casa”.