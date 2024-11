La classifica dei migliori licei italiani, il top? Il Volta di Milano. Sorprese nel 2024, brilla un classico di Roma

La classifica dei migliori licei italiani 2024: tra conferme e sorprese

Come ogni anno è stata pubblicata la classifica di Eduscopio relativa ai migliori licei d'Italia, la rivelazione è curata dalla Fondazione Agnelli e monitora i risultati universitari (esami sostenuti e media dei voti) e lavorativi (tasso di occupazione e coerenza tra studio e lavoro) degli studenti che hanno sostenuto la maturità tra il 2019 e il 2021. Uno strumento molto utile - riporta Il Corriere della Sera - perché permette alle famiglie e agli studenti di consultare i dati degli istituti della propria città e Provincia e si propone come uno strumento di orientamento e di aiuto nella scelta del percorso di studio dopo le medie. Il gruppo di lavoro coordinato da Martino Bernardi ha analizzato e diviso per tipo di scuola e per posizione geografica i dati di 1.347.00 diplomati in 8.150 indirizzi.

Il Volta a Milano, il Righi a Roma. E poi il Leonardo Da Vinci a Jesi, il De Gasperi di Borgo Valsugana, il Fermi di Padova e il Marie Curie di Savignano sul Rubicone in provincia di Cesena. Sono solo alcuni dei licei considerati al top nella classifica Eduscopio del 2024. Da diversi anni ormai - prosegue Il Corriere - i licei scientifici battono i classici e anche in questa graduatoria il trend viene confermato. A Milano, nel derby fra i due licei scientifici più blasonati, il Volta e il Leonardo, la spunta di nuovo il Volta, il miglior liceo d'Italia. Per la preside Patrizia Cocchi "è fondamentale che i ragazzi studino in un contesto di benessere. Offrire loro questo oltre che una preparazione completa e organica è una sfida ma anche la nostra ambizione".

A Roma confermano il primato il liceo classico Visconti, lo scientifico Righi e il linguistico Amaldi di Tor Bella Monaca. La ricetta vincente per restare in vetta? "Ci dicono che siamo esigenti ma non vogliamo abbassare l’asticella", spiega a Il Corriere Rita Pappalardo preside del Visconti: "Abbiamo rafforzato anche le materie scientifiche e restiamo aperti al pomeriggio".