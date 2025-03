Codice della Strada: i ristoratori di Rimini: “Il 59% ha visto crollare la vendita di alcolici”

Un calice di rosso o bianco e niente più perché anche un amaro rischia far perdere al patente all'uscita del ristorante. E dopo du mesi dall'entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, da Rimini numeri da brivido: “Da un sondaggio su 20000 ristoratori, il 59% ha constatato un notevole calo nella vendita di alcolici con un'importante diminuzione del fatturato”.

Giuliano Lanzetti, ristorante Bounty presenta una bozza di modifica al Codice

A rendere noti i dati è Giuliano Lanzetti, del ristorante Bounty di Rimini e Ceo di Pienissimo la piattaforma con sede a San Marino che si occupa di marketing della ristorazione. E vista l'impossibilità di dichiarare guerra dal Governo e alle nuove norme, Lanzetti apre al dialogo presentando addirittura una bozza di modifica al Codice che vuol far arrivare al ministro Salvini.

Gli obiettivi della "nuova legge

La proposta di legge messa a punto da Lanzetti si indirizza verso sette pilastri che lo stesso proponente definisce, “fondamentali” e sono “Garantire la sicurezza stradale e ridurre le stragi del sabato sera, contrastare il fenomeno del taxismo abusivo e l'evasione fiscale, ridurre la presenza di persone in stato di ebbrezza sulle strade, creare nuova occupazione nel settore della mobilità e del trasporto in orario notturno, liberare i parcheggi e decongestionare le città, diminuire le emissioni di CO2 attraverso soluzioni di trasporto sicure e regolamentate e sostenere l'intera filiera di produttori e distributori di bevande alcoliche, attualmente in difficoltà a seguito delle recenti restrizioni introdotte dal Codice della Strada”.

Lanzetti incontra i ristoratori

Tra detrazioni per le navette per il tragitto casa-ristorante e ritorno e nuove Uber libero nelle ore notturne, la proposta verrà formalizzata martedì alle 9 al Palariccione, “davanti a una platea di ristoratori”.