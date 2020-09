Colleferro, la prima telefonata al 112: "Un ragazzo è stato menato: correte"

Omicidio Colleferro: l'audio della prima telefonata al 112 per soccorrere Willy

"Un ragazzo è stato menato. Per favore, potete venire subito?". E' l'audio della telefonata di richiesta dei soccorsi per Willy Monteiro Duarte, pubblicato in esclusiva dall'Adnkronos.

Alle 3,25 della notte tra sabato 5 e domenica 6 arriva al 112 una richiesta di intervento davanti al locale "Duepicche", dove Willy è stato picchiato. Ci saranno altre 8 telefonate al Numero unico d’emergenza per chiedere aiuto.

Il ragazzo chiama in preda a una forte agitazione. "Senta, in che comune?" chiede l'operatore, che si sente rispondere immediatamente: "Colleferro, Colleferro, di fronte al 'Duedipicche'". "Via?" chiede ancora l'operatore, ma il ragazzo non conosce la via in cui si trova il locale. "Aspetti, 'Duedipicche' mi ha detto? Ma cos'è un locale?". "Sì esatto, è un locale, è un bar".

"Aspetti che sto cercando l'indirizzo. A Colleferro eh?". "Colleferro, 'Duedipicche', sì". "Largo Santa Caterina 5". "Per favore veloci, è urgente" aggiunge il ragazzo in preda al panico. "Sì, signore non si preoccupi". "Senta, le serve anche un'ambulanza?". "Sì, subito, subito, per favore!". In soli 47 secondi l'operatore è poi riuscito a localizzare il luogo della rissa e ad attivare l'intervento di ambulanze e forze dell'ordine. Ma per Willy tutti i tentativi di rianimarlo si sono rivelati inutili.

Il padre di Pincarelli: "Mio figlio ha preso le parti di Belleggia, che poi ha cantato"

Il padre di Pincarelli in difesa del figlio: "È in carcere perché ha aiutato gli amici. I Bianchi sono bravi ragazzi, mi chiamano zio". Suo figlio Mario è uno degli arrestati per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte. "La colpa è del ragazzo che ha chiamato i Bianchi, la lite era finita lì. Mario è stato coinvolto nella rissa con Belleggia" dice. "Dalla morte di Willy mia moglie entra ed esce dall'ospedale, è come se avessero ammazzato il suo di ragazzo".