Colombia, socio di D'Alema: "Tangenti? Se si vendono navi senza concorso..."

Colombia, Amato punta il dito contro D'Alema: "Faceva tutto lui"

L'inchiesta sulla tentata vendita di armi alla Colombia che ha coinvolto tra gli altri anche l'ex premier Massimo D'Alema e l'ex amministratore delegato di Leonardo Alessandro Profumo iscritti nel registro degli indagati, si allarga a macchia d'olio. Rompe il lungo silenzio uno degli indagati, il braccio destro di D'Alema Francesco Amato e le sue parole sono molto nette e chiare e il dito è puntato proprio contro chi ha orchestrato tutta l'operazione: "Se si vendono navi e aerei senza concorso pubblico - dice Amato a La Verità - è scontato che si paghino tangenti, ma non ero io quello che organizzava. Il contatto con la vicepresidente Ramirez? Lo teneva D'Alema, io parlavo con lui che faceva tutto".

Amato spiega la strategia di D'Alema per chiudere l'affare. Il tutto poi non è andato in porto - prosegue La Verità - solo perché gli italiani e i colombiani coinvolti non si sono accordati sulla "stecca" da spartirsi, ognuno reclamava una fetta della torta più grande per i suoi: "Se avevo il sentore che sarebbero state pagate delle mazzette? Era scontato che si dovessero versare delle tangenti, ma ci sono tutti i messaggi da cui si vede che non ero io quello che si occupava di queste cose. Se i pm mi convocheranno gli racconterò tutto. Io facevo solo da segretario, chiedevo le cose a D'Alema".