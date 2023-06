Armi alla Colombia, D'Alema-Profumo: gli 80 mln e la trattativa con i "narcos"

Armi alla Colombia, gli M346 e le corvette: era quasi tutto fatto ma...

Massimo D'Alema e Alessandro Profumo (insieme ad altre sei persone), sono stati iscritti nel registro degli indagati, l'accusa a carico dell'ex presidente del Consiglio ed ex amministratore delegato di Leonardo è grave: corruzione internazionale. Una provvigione da 80 milioni di euro. Da dividere. Questo cercano - si legge sul Corriere della Sera - gli inquirenti nell’inchiesta sulla vendita di navi e aerei militari alla Colombia. L’indagine ruota intorno a presunti illeciti legati a due compravendite alla Colombia di aerei M346 e di corvette e sommergibili prodotti da società italiane con partecipazione pubblica. Come appunto Leonardo e Fincantieri.

La corruzione - prosegue il Corriere - viene contestata in forma aggravata in quanto il reato sarebbe stato commesso, secondo l’accusa, con il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato transnazionale attivo tra Italia, Usa, Colombia e anche in altri Stati. I fatti contestati, accertati a Napoli, dalla terza sezione della Procura partenopea risalgono a una data prossima al 27 gennaio 2022. La commessa in totale aveva un valore di 4 miliardi di euro. La presunta tangente da 80 milioni era da suddividere tra la componente italiana e quella colombiana. Della quale farebbero parte anche importanti personaggi politici tra i quali il ministro degli esteri e vice presidente Marta Lucia Ramirez. Gli inquirenti ritengono che D’Alema avrebbe svolto il ruolo di mediatore informale con i vertici delle società italiane.