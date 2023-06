Profumo e D'Alema indagati dalla procura di Napoli per il caso-Colombia

D'Alema e Profumo indagati dalla Procura di Napoli

La procura di Napoli ha avviato un'indagine nei confronti di Massimo D'Alema e Alessandro Profumo per la cessione di navi e aerei militari alla Colombia. Anche Giuseppe Giordo, ex direttore generale di Fincantieri, e alcuni intermediari coinvolti nell'operazione commerciale sono coinvolti nelle indagini. Oggi la polizia ha effettuato perquisizioni per tutti gli indagati. Lo riporta il Corriere della Sera.

Secondo l’accusa «i soggetti indagati si sono a vario titolo adoperati quali promotori dell’iniziativa economica commerciale di vendita al governo della Colombia di prodotti di aziende italiane a partecipazione pubblica - Leonardo, in particolare aerei M 346, e Fincantieri, in particolare Corvette e piccoli sommergibili e allestimento di cantieri navali - al fine di ottenere da parte delle autorità colombiane la conclusione degli accordi formali e definitivi aventi ad oggetto le descritte forniture ed il cui complessivo valore economico ammontava a oltre 4 miliardi di euro».