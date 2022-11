Conservanti, coloranti, polveri e colle: l'inchiesta choc sul prosciutto cotto

Prosciutto cotto, il viaggio di Report in un'azienda dell'Appenino Tosco-Emiliano

Report mette a segno un'altra inchiesta choc. Questa volta nel mirino del programma condotto da Sigfrido Ranucci, in onda ogni lunedì sera su Rai 3 alle 21.25, è il prosciutto cotto, il salume più amato degli italiani: ogni anno ne vengono consumati 4 chili a testa per un totale di 300mila tonnellate prodotte. Che sia fresco, in vaschetta, aromatizzato, affumicato o sotto forma di hamburger, il prosciutto cotto è un “must” sulle tavole degli italiani.

Ma che cosa contiene davvero? Per rispondere a questa domanda Report parte da un'azienda a conduzione familiare sull'Appenino Tosco-Emiliano. Un'impresa piccola che punta tutto su qualità e filiera corta. Una realtà quasi perfetta che viene però messa in discussione da una fonte che per anni ha lavorato per l’industria alimentare. Tra aggiunte di acqua e polveri chimiche, coloranti e colle per carni, quanto è trasparente l’etichetta dei prodotti che troviamo in commercio e che costano di meno?