Come difendersi dal caldo eccessivo e dall'afa dei giorni estivi

Difendersi dal caldo è importante: ecco i consigli da seguire per poter prevenire l'afa eccessiva durante l'estate. L'aumento delle temperature stagionale, ma anche il progressivo riscaldamento del globo terrestre dovuto all'emergenza ambientale che stiamo vivendo, rende sempre meno sopportabile l'afa. Fortunatamente esistono alcuni metodi per poter prevenire colpi di calore e cercare di mantenere più o meno sopportabile la temperatura. Ecco alcuni suggerimenti utili per poter vivere anche la stagione estiva senza eccessiva sofferenza e sfruttando il meno possibile climatizzatori o apparecchi elettronici i cui consumi eccessivi potrebbero causare danni ulteriori al nostro pianeta.

Come difendersi dal caldo

Utilizzare condizionatori e ventilatori permette certamente di soffrire meno il calore, ma il consumo di energia è spesso un prezzo alto da pagare, sia in concreto che per l'ambiente. Ecco perché a volte è meglio ricorrere ad altri rimedi per prevenire un eccesso di calore.

Per prima cosa, è necessario bere molta acqua. Rimanere idratati è importante sempre, ma diventa fondamentale quando fuori è caldo.

Altro passo fondamentale per difendersi dal calore, per quanto scontato, è restare all'ombra. Trova posti riparati dal sole dove riposare e non uscire nelle ore più calde. Contemporaneamente, indossa indumenti leggeri e magari aderenti. Puoi optare per una maglietta e dei pantaloncini, oppure per un vestito. Puoi anche indossare sandali o infradito. Ti aiuteranno a sentirti fresco.

Bagnati quando puoi con acqua fredda, per abbassare la tua temperatura corporea. Fai docce frequenti, ma cercando di evitare lo spreco di acqua in periodi di emergenza idrica. Se non vuoi bagnarti, metti ghiaccio sui polsi, sul collo e sulla fronte per ottenere un immediato refrigerio. E mangia cibi rinfrescanti per aiutarti a sopportare meglio il calore.

Sconfiggi il caldo con questi cibi rinfrescanti

Alimentarsi con cibo fresco è il miglior modo per aiutare la tua salute, e può anche aiutarti a perdere peso o a mantenere il tuo peso ideale. Frutta e verdura sono cariche di nutrienti essenziali e possono aiutarti ad ottenere la tua dose quotidiana di vitamine, minerali e antiossidanti. Contengono anche alti livelli di fibra, cosa importante per una buona digestione. Per l'estate poi diventano davvero immancabili nella propria dieta.

Nel periodo estivo consigliamo di rinfrescarsi con alimenti come meloni, cetrioli, o bevande come il tè freddo. Non può mancare l'anguria, alimento idratante per antonomasia, e in generale una macedonia può essere un'ottima opzione se vuoi qualcosa di leggero ma sostanzioso come pasto. Prova magari a mescolare melone, mirtilli e ananas.

Se preferisci qualcosa di diverso, fatti tentare dal gazpacho. Questa zuppa fredda spagnola è perfetta per una giornata particolarmente calda. È fatta con verdure fresche e pomodori, ed è rinfrescante e gustosa.

Insomma, anche l'alimentazione è importante per cercare di resistere nelle torride giornate estive apparentemente intollerabili. Se possibile, evitiamo di sprecare energia attraverso l'uso eccessivo di condizionatori e altri apparecchi e cerchiamo di ricorrere a quei piccoli segreti che possono aiutarci a respirare anche quando sembra mancare l'aria. Ne va del nostro futuro e di quello del nostro pianeta.