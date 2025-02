“Il Papa morirà nel 2025”, le profezie: dai Simpson a Nostradamus e Malachia

La sacralità della Chiesa di Roma ha sempre scatenato veggenti cartomanti e profeti che hanno previsto l'elezioni dei Papi e contestualmente la fine del Mondo. Tra questo il più noto è senza dubbio l'astrologo francese Nostradamus con le sue quartine in rima.

Il cartoon dei Simpson profeta dell'era moderna

Ma l'età moderna ha lanciato anche il celebre cartoon dei Simpson a partire dal 1990, quando sembrò anticipare la catastrofe della centrale di Springfield. Poi uno scandalo alimentare verificatosi anni dopo. Quindi l'elezione di Trump e ora la fine del papato di Bergoglio datata 2025 in una clip che sta facendo migliaia di visualizzazione su TikTok.

La quartina di Nostradamus

Stupisce e fa accoliti anche la terzina di Nostradamus: "Per la morte di un Pontefice molto vecchio / Sarà eletto un romano di buona età / Di lui si dirà che indebolisce la sua sede / Ma a lungo siederà e in attività mordace". La data presunta è sempre il 2025 con l'aggiunta di un “ papa romano”, da molti interpretato come “italiano”.

Malachia; dopo Francesco l'ultimo Papa

Infine Malachia. Ultimo dei profeti minori dell'antico Testamento, Malachia è il profeta della “fine”: Secondo la profezia a Francesco dovrebbe succedere un ultimo Papa, Pietro Romano. Costui assisterà alla fine di Roma, che viene descritta come “la città dei sette colli”. La “fine di Roma” sarebbe da intendere non come termine della storia della città, ma come una vera e propria fine del mondo alla quale seguirebbe il Giudizio Universale.+