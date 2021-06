Commoventi seconde nozze: lui ha l'Alzheimer e non si ricorda le prime!

Una storia di malattia, oltretutto piuttosto invalidante come nel caso del morbo di Alzheimer, ma anche di straordinario romanticismo.

E’ quella che arriva dagli Stati Uniti, dove Peter Marshall, 56 anni, e sua moglie Lisa, 54, si sono sposati per la seconda volta, 12 anni dopo il primo sì.

Le nuove nozze si sono svolte ad aprile – come Metro rivela solamente oggi – perché Peter soffre di Alzheimer e ha chiesto alla donna della sua vita di sposarlo… non ricordandosi di averlo già fatto!

La diagnosi di Alzheimer è stata emessa nel 2018 e da allora purtroppo le condizioni dell’uomo sono andate rapidamente peggiorando: nel gennaio del 2019 ha anche dovuto lasciare il lavoro.

Una sera, mentre si trovavano davanti alla tv sul divano di casa, Peter ha chiesto a Lisa se volesse sposarlo. “Gli ho risposto di sì e lui aveva un fantastico sorriso sul volto. Non ricordava che fossi sua moglie, ma mi amava e mi ama molto”, ha spiegato lei.

A organizzare il matrimonio è stata Sarah, figlia di Lisa, che di mestiere fa la wedding planner. “Nessuno dei presenti è riuscito a evitare le lacrime e Peter era felice come non lo vedevo da tempo. So che ci sarà bisogno di aiuti specialistici, ma dobbiamo vivere alla giornata. Non so cosa lui si ricordi di me, in questo esatto momento, ma so che mi ama e questo mi fa davvero felice”, ha detto la sposa.