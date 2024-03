Villa Alberoni: si indaga per riciclaggio, delega procura Milano a Gdf

La procura di Milano ha conferito alla Guardia di finanza una delega a indagare con l’ipotesi di riciclaggio sui flussi di denaro legati alla compravendita della villa, in Versilia, di Francesco Alberoni, acquistata da Dimitri Kunz D'Asburgo, compagno di Daniela Santanchè, e da Laura De Cicco, moglie del presidente del Senato Ignazio La Russa, per 2,45 milioni e rivenduta a strettissimo giro all’imprenditore Antonio Rapisarda per circa un milione di euro in più.

La delega è per verificare qual è la destinazione della plusvalenza e verificare se, parte della somma, possa essere servita per coprire i debiti di Visibilia.