Concertone Primo Maggio, problemi tecnici: Ermal Meta improvvisa. Poi riparte

Riparte il concerto con l'esibizione dei Bloom

"Mi sa che la chitarra acustica è l'unica cosa che funziona". Così Ermal Meta, per intrattenere il pubblico torna sul palco e canta 'Hallelujah' di Leonard Cohen. Durante l'esibizione il sole fa finalmente capolino e si può ricominciare con l'esibizione dei Bloom, insieme a Giusy Ferreri.

Concertone: problemi tecnici, la pioggia non consente agli artisti di esibirsi

Problemi tecnici a causa del mal tempo al concerto del primo maggio di Roma. I Bloom previsti in apertura non riescono a partire con la loro esibizione. Le difficoltà costringono Ermal Meta a tornare sul palco: "La pioggia non agevola i lavori dei tecnici". La forte pioggia costringe ad un cambio di scaletta: sul palco salgono i Cor Veleno ma anche loro sono costretti ad interrompere l'esibizione.

Concertone: la scaletta, partono i Bloom e chiude Peru Pelù

Il concerto del Primo Maggio di Roma entra nel vivo. Sono tanti i giovani che, nonostante la pioggia e il vento, hanno raggiunto il Circo Massimo per assistere al più grande concerto gratuito d'Europa: Il pit, ovvero l'area sotto palco, si è riempita già prima dell'avvio ufficiale dello spettacolo con una capienza di 5mila persone.

Ultimo e Geolier, gli artisti più attesi. Così, dopo un opening di Big Mama (in esclusiva per Rai Play), il concertone parte con l’inedita coppia composta da Noemi e Ermal Meta.

Ecco la scaletta: