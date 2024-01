Concorso carabinieri 2024, 65 posti disponibili: ecco i requisiti e il bando

Arma dei Carabinieri Concorso pubblico 2024

L'Accademia Militare dell'Arma dei Carabinieri ha avviato il concorso per l'ammissione di 65 allievi al primo anno del 206° corso per la formazione base degli Ufficiali per l'anno accademico 2024-2025. Il concorso prevede diverse riserve di posti, destinati agli allievi delle Scuole Militari (30%), al personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio (5%), e ai concorrenti con attestato di bilinguismo (1%).

I requisiti di partecipazione includono la cittadinanza italiana, un'età compresa tra i 17 e i 22 anni alla data di scadenza delle domande (con eccezioni per alcuni membri dell'Arma dei Carabinieri), il possesso di un diploma di istruzione secondaria adeguato per l'ammissione all'università o un diploma equivalente per percorsi quadriennali, l'idoneità psicofisica e attitudinale per il servizio incondizionato come ufficiale, la piena fruizione dei diritti civili e politici, l'assenza di condanne per delitti non colposi, condizioni specifiche per il personale militare in merito a imputazioni in procedimenti penali, l'assenza di misure di prevenzione e una condotta morale irreprensibile, la fedeltà alla Costituzione Repubblicana, il consenso genitoriale per i candidati minorenni e l'assenza di abuso di sostanze, con particolare attenzione a alcol e droghe. Sono inoltre valutate specifiche condizioni per il personale militare in servizio.

Il processo di selezione comprende diverse fasi: una prova scritta di preselezione a Roma entro febbraio 2024, prove di efficienza fisica a Roma entro marzo 2024, una prova scritta di composizione italiana a Roma entro marzo 2024, accertamenti psicofisici e attitudinali a Roma entro luglio 2024, una prova orale a Roma entro luglio 2024, una prova di conoscenza della lingua inglese a Roma entro luglio 2024 e una prova facoltativa di un'ulteriore lingua straniera a Roma entro luglio 2024. Infine, è previsto un tirocinio a Modena nella terza decade di agosto, della durata di circa 30 giorni.

Il bando e la domanda di partecipazione sono disponibili sul portale inPA e sul sito web dell'Arma dei Carabinieri. Le domande devono essere inviate telematicamente entro il 17 gennaio 2024.