Condannato a 5 anni di carcere medico No Vax di Pistoia

Il medico di Pistoia No Vax condannato a cinque anni di carcere

Il medico di famiglia che operava sull'Appennino pistoiese è stato condannato in primo grado a 5 anni, 3 mesi e 10 giorni di reclusione, con l'accusa di peculato, falso in atto pubblico e truffa per aver finto di vaccinare contro il Covid 60 pazienti, provvedendo poi a inserire i loro dati nella piattaforma regionale per il rilascio dei green pass.

A dare notizia della condanna è il quotidiano La Nazione. La sentenza, è stata emessa con rito abbreviato e prevede anche che il medico paghi una provvisionale di 20mila euro all'Ordine dei medici di Pistoia, alla Asl Toscana Centro e allo Stato. L'avvocato difensore ha annunciato ricorso in appello.

Le indagini su questa vicenda di falsi green pass iniziarono a seguito dell'esposto di una donna di Pistoia che aveva scoperto che il figlio di 20 anni aveva il green pass pur non essendosi vaccinato.