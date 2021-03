"Conosci chi può farle del male?". Parla la testimone amica dell'ex di Ilenia

L'omicidio di Ilenia Fabbri a Faenza resta avvolto nel mistero. Non tornano ancora molte cose agli inquirenti sulla tremenda tragedia costata la vita alla donna di 46 anni, uccisa a pugnalate in casa all'alba lo scorso 6 febbraio. Ilenia - si legge sul Messaggero - aveva promosso una causa di lavoro contro l'ex marito chiedendogli 500 mila euro per l'attività svolta nell'officina di famiglia e la cessione di una gelateria, dichiarando di non avere intenzione di accettarne meno di 100 mila. Per Nanni, accusato di omicidio in concorso con persona ignota, era un affronto inaccettabile. Ora spunta una nuova testimonianza, che è agli atti dell'inchiesta coordinata dal pm Angela Scorza.

Si tratta di un'amica dell'ex marito. «Mi vuole rovinare, mi chiede un sacco di soldi», è sbottato Nanni, prima di informarsi sulla possibilità di ingaggiare qualcuno per aggredirla. «Ma stai scherzando? Tu sei fuori», ha ribattuto l'amica. Che non è l'unica ad aver raccolto frasi di questo tipo. Poco dopo l'omicidio - prosegue il Messaggero - un'altra donna, anche lei in passato legata all'indagato, ha raccontato in commissariato che Nanni un paio di volte, al termine degli incontri con l'avvocato civilista, si sarebbe lasciato andare a invettive contro l'ex moglie: «Se continua così, prima o poi le mando qualcuno a farle la festa».