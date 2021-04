Consiglio regionale del Lazio: il Pd Marco Vincenzi eletto nuovo presidente

Il Consiglio regionale del Lazio ha eletto Marco Vincenzi nuovo presidente dell'Aula. Capogruppo dem nel parlamentino laziale, Vincenzi ha ottenuto il quorum alla seconda votazione con 34 voti a favore.

La scorsa settimana l'ex presidente dell'Aula, Mauro Buschini, si era dimesso, dopo le polemiche su una serie di assunzioni in Consiglio, sottolineando che la sua scelta serve a "garantire di nominare in piena autonomia i membri della Commissione trasparenza che farà luce sulla vicenda". Il gruppo di Fdi non ha partecipato al voto uscendo dall'Aula per chiedere "discontinuità e trasparenza" sulla vicenda. Nel primo discorso come presidente, Vincenzi ha spiegato: "Assolverò con massimo impegno questo ruolo". Il neopresidente della Pisana ha ricordato "la proposta di istituire una commissione Trasparenza che dovrà valutare la procedura di assunzione dei dipendenti nei ruoli del Consiglio".

Fratelli d'Italia esce dal Consiglio Regionale per non votare

“Il gruppo di Fratelli d’Italia non ha partecipato uscendo dall’aula, alla votazione per l’elezione del nuovo presidente del Consiglio regionale perché convocato e presieduto dall’ufficio di presidenza che ha votato all’unanimità le delibere riguardanti le assunzioni attraverso l’utilizzo delle graduatorie del concorso di Allumiere. Si è deciso inoltre di non prendere più parte alle prossime sedute del consiglio regionale finchè non verrà garantita discontinuità e trasparenza”. È quanto dichiara il Gruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio.