Coppia di pensionati prenota 51 crociere: "Più economico della casa di riposo"

Pensionati acquistano 51 crociere di fila perché costa meno di una casa di riposo

Chi ha detto che la pensione debba essere un ritiro tranquillo e monotono? In Australia, una straordinaria coppia di pensionati ha trasformato la propria età d'oro in un'epica odissea marina, navigando per quasi 500 giorni senza sosta e diventando delle vere e proprie icone delle crociere. Marty e Jess Ansen hanno fatto una scelta audace e fuori dall'ordinario, preferendo l'avventura dei mari al tepore di una casa di riposo, dimostrando che la pensione può essere un capitolo di vita straordinario e ricco di sorprese. La storia raccontata sul Daily Mirror è stata riportata dal Messaggero.

L'incredibile avventura di Marty e Jess è iniziata il 16 giugno 2022, quando, stanchi delle restrizioni dovute alla pandemia di COVID-19, hanno intrapreso la loro prima crociera. L'esperienza è stata così affascinante che non sono mai tornati indietro. Da allora, hanno continuato a solcare le acque a bordo di maestose navi da crociera, accumulando un totale impressionante di 51 viaggi.

GUARDA IL VIDEO DELL'INTERVISTA

I due anziani pensionati sono fermamente convinti che vivere in viaggio sia un'opzione non solo più emozionante, ma anche più economica rispetto a risiedere in una casa di riposo. "È il nostro stile di vita", ha dichiarato Jess con determinazione. Inoltre, questa scelta di vita offre una gamma di vantaggi unici, tra cui l'opportunità di partecipare costantemente a attività coinvolgenti, che vanno dai balli a cene romantiche, e l'amenità di avere sempre qualcuno che si prende cura della pulizia della loro cabina e del lavaggio dei loro vestiti. Inoltre hanno la possibilità di vedere, di tanto in tanto, le loro famiglie, che li attendono con gioia ad ogni scalo nei porti vicino alle loro case.

Questi due avventurosi bisnonni hanno anche stabilito un "record di permanenza" sulla nave Coral Princess, superando un traguardo di oltre 450 giorni trascorsi a bordo, in compagnia di circa 2.000 passeggeri. Marty e Jess hanno superato in permanenza non solo la maggior parte dell'equipaggio, ma persino i capitani stessi, diventando così i "veterani supremi" dell'intera imbarcazione. Ma il loro status di celebrità itinerante avrà ancora una durata di soli otto mesi, prima che questa straordinaria coppia decida di sbarcare, pronta per abbracciare una nuova e avvincente avventura.

Nelle prossime settimane, Jess e Marty pianificano di esplorare le bellezze delle Hawaii, e dopo una breve parentesi sulla terraferma, il loro prossimo obiettivo è una crociera di un anno a bordo della maestosa Crown Princess. Questa straordinaria coppia ha dimostrato che la felicità è un viaggio senza fine, non una meta, e hanno abbracciato questa filosofia con tutto il cuore.