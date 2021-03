Corona torna in galera, attacca i giudici e si taglia su Instagram. VIDEO

Corona deve tornare in carcere, in un video su Instagram attacca i giudici e si ferisce mostrando il sangue.

Fabrizio Corona ha anche frantumato un vetro dell'ambulanza che lo aspettava per portarlo all'ospedale Niguarda, a causa dei tagli che si e' procurato alle braccia dopo aver saputo che doveva tornare in carcere. Gridando "che cosa fate qui, andate via", l'ex fotografo dei vip ha cercato di sfilarsi alle braccia dei poliziotti, puntando i piedi per poi colpire il vetro dell'ambulanza e calciare vigorosamente. Il mezzo danneggiato e' dell'associazione "Croce Maria Bambina" di Milano. "A fronte di quanto accaduto Croce Maria Bambina si riserva ogni e piu' opportuna azione giudiziaria, sottolineando come la violenza sia da condannare sempre, a maggior ragione quando e' rivolta verso un mezzo di soccorso ed i volontari che vi operano a bordo", lo ha dichiarato l'avvocato Daniele Pizzi, legale dell'ente.