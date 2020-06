Coronavirus, 197 nuovi contagi in Italia: 125 in Lombardia. I numeri

Coronavirus, 197 nuovi contagi in Italia: 125 in Lombardia

Scende ancora l'incremento giornaliero dei contagi da coronavirus in Italia: sono 234.998 i contagiati, con un incremento rispetto a sabato di 197 casi, quando si era registrata una crescita di 270. Le vittime nelle ultime 24 ore sono 53, in calo rispetto alle 72 a sabto, per un totale di 33.899. I guariti salgono a 165.837, +759 in 24 ore, mentre calano i pazienti in terapia intensiva, 6 meno di ieri. Su 175 nuovi contagiati sono 125 quelli della sola Lombardia con 8.005 tamponi effettuati (1,6% rapporto con i tamponi giornalieri) in regione. I decessi in un giorno sono 21 per un totale di 16.270 da inizio pandemia. Le persone attualmente positive sono 19.420 (-79). Il totale complessivo dei positivi in Lombardia dall'inizio dell'emergenza a oggi: 90.195. Le persone guarite o dimesse sono 183, per un totale di 54.505. Scende il numero di persone ricoverate in terapia intensiva (107, -3) e negli altri reparti (2.801, -39).

Coronavirus: zero decessi in 9 regioni e a Trento e Bolzano

Sono 9 le regioni che non hanno registrato nessuna vittima per il coronavirus: Marche, Campania, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Val d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. A queste si aggiungono le province autonome di Trento e Bolzano. Due regioni, Sicilia e Friuli Venezia Giulia, hanno registrato una vittima; due, Lazio e Toscana, 2 morti. Tre i decessi in Puglia. Casi piu' numerosi al Nord, oltre alla Lombardia, il maggior numero di vittime si e' avuto in Emilia Romagna (4), Veneto (5), Liguria (7) e Piemonte, sette che pero' risalirebbero ai giorni scorsi mentre oggi il bollettino ufficiale della regione parla di zero morti.

CORONAVIRUS: DA SABATO ZERO CONTAGI IN SEI REGIONI

Da sabato si sono registrati zero contagi in sei regioni: Puglia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Calabria, Molise e Basilicata. E' quanto emerge dal bollettino odierno della Protezione civile. Nessun decesso, inoltre, in dieci regioni: Marche, Campania, Trentino Alto Adige, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.

Coronavirus, in Veneto un nuovo contagio e 5 morti

In Veneto nelle ultime 24 ore 5 vittime e un nuovo caso di coronavirus. Lo riporta il bollettino del ministero della Salute diffuso dalla Protezione Civile e realizzato con i dati che le Regioni inviano a Roma. I casi totali in Veneto sono 19.183, uno in più di ieri quando se ne sono registrati 19.182

CORONAVIRUS: ZAIA, 'VENETI SONO STATI BRAVISSIMI'

''La realtà ci dice che i contagi stanno scendendo molto e che i veneti, che in questi mesi hanno sofferto, sono stati bravissimi''. Lo ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia nel corso di una conferenza alla protezione civile regionale.

CORONAVIRUS: ZAIA "HO STRUMENTALIZZATO VIRUS? NO COMMENT"

"I miei avversari dicono che ho usato il virus per fare propaganda e strumentalizzare gli operatori sanitari? No comment, lascio una riga vuota. Se in Veneto fosse andato male probabilmente non si sarebbe detto cosi'". Lo ha affermato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel corso della conferenza stampa in diretta facebook.

REGIONI: ZAIA "RINGRAZIO MATTARELLA PER PAROLE SU AUTONOMIA"

"Ringrazio Mattarella per le dichiarazioni a sostegno delle regioni. Fino a qualche anno fa si tentava di eliminarle, mentre oggi si e' capito che non sono un ente inutile. L'autonomia non e' una sottrazione di potere come crede qualcuno a Roma ma assunzione di responsabilita'". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel corso della conferenza stampa in diretta facebook.