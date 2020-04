Coronavirus, +2.886 positivi. Borrelli, importante calo terapie intensive

Coronavirus: Borrelli, importante calo terapie intensive

"Oggi per la prima volta registriamo un calo delle terapie intensive, 74 meno di ieri. E' una notizia importante perche' consente ai nostri ospedali di respirare, e' il primo valore negativo dall'inizio dell'emergenza". Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli nel punto stampa delle 18. "I deceduti - ha poi rilevato - sono in continua diminuzione: 681 oggi, il 26 di marzo abbiamo raggiunto il massimo con 969 decessi".

Coronavirus, Borrelli: +2.886 positivi. 20.996 i guariti, 1.238 più di ieri

Sono 88.274 i casi positivi di coronavirus (+2.886 rispetto a ieri), di questi 3.974 in terapia intensiva. Lo afferma il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, spiegando che sono diminuiti di 74 unità i ricoveri in terapia intensiva. Sono 671 invece i nuovi decessi (in totale 15.362). Sono 20.996 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 1.238 in più di ieri. Ieri l'aumento dei guariti era stato di 1.480.

Coronavirus, Borrelli: "15.362 le vittime, 681 più di ieri"

Sono 15.362 i morti dopo aver contratto il coronavirus, con un aumento rispetto a ieri di 681. Venerdì l'aumento era stato di 766. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile.

CORONAVIRUS: BORRELLI, 'ACCETTATO AIUTO GERMANIA SU INTENSIVA IN ORE DIFFICOLTA', VERSO AUTONOMIA'

"Abbiamo accettato la disponibilità della Germania quando la situazione era più critica, ora con i dati positivi possiamo pensare di trasferire le persone in altre regioni italiane". Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza Coronavirus Angelo Borrelli rispondendo a chi gli chiedeva come mai se calano i posti in terapia intensiva vengono trasferiti pazienti in Germania.

Coronavirus, Consiglio Superiore di Sanità: "Con le misure evitate 30mila morti in più"

"Uno studio autorevole ha di fatto definito in almeno superiori a 30mila il numero delle vite che sono state salvate o delle morti evitate attraverso queste misure di contenimento", ha detto il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli.

Coronavirus, sistema sanitario Centro e Sud ha contenuto crescita

"In Italia centrale e meridionale c'è stata la capacità del sistema sanitario di contenere una crescita importante del numero di soggetti infetti. Non era scontato ottenere questo risultato", ha spiegato il presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli, spiegando che l'allentamento delle misure arriverà solo quando si andrà sotto la soglia di "R con 1", il valore di contagiosità delll'epidemia.

Coronavirus, Consiglio Superiore di Sanità: "Mascherine? Fondamentale la distanza"

"Le mascherine sono utili per prevenire il contagio da parte di un soggetto con Covid-19. L'idea che esista una quota di asintomatici infettanti può essere di utilità, ma la misura fondamentale è quella del distanziamento sociale. In questo momento noi non abbiamo dato l'utilizzo obbligatorio come indicazione", ha spiegato il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli.

Coronavirus, Borrelli: "Mascherine? Non le uso perché rispetto le distanze"

"Mascherine obbligatorie in Lombardia? Io non la uso perché rispetto le distanze. E' importante indossarla se non si rispettano le distanze". Lo ha detto il capo della Protezione civile Angelo Borrelli

CORONAVIRUS: LOCATELLI (CSS), 'CON COMPORTAMENTI ONORIAMO MEMORIA DI CHI HA PERSO VITA'

"Sia il ministro della Salute Roberto Speranza sia il commissario Arcuri hanno sottolineato l'importanza di rispettare le norme di distanziamento sociale che rappresentano la strategia più efficace per contenere sempre più il contagio epidemico". Lo ha detto il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), Franco Locatelli, in conferenza stampa alla Protezione civile sull'emergenza Covid-19. "Anche il sindaco di Milano - ha ricordato - ha attirato l'attenzione sull'aumento degli spostamenti e questo deve servire come monito per fare sì che ognuno di noi che vive in Italia abbia comportamenti improntati al più alto senso di responsabilità individuale: è l'unico modo che abbiamo per onorare la memoria di concittadini che hanno perso la vita".

CORONAVIRUS: LOCATELLI "IL PERICOLO NON E' SCAMPATO"

"Dal 27 marzo a oggi siamo passati da piu' di 120 accessi nelle terapie intensive a un saldo negativo di 74 soggetti. Anche il numero dei deceduti si e' ridotto dai 970 sempre del 27 marzo ai 680 attuali. Ma ancora una volta valga il messaggio forte, questo non deve essere letto come un messaggio che abbiamo superato la fase critica e che il pericolo e' scampato, non abbiamo scampato nulla. E' solo la dimostrazione che quanto messo in atto e' servito per contenere la diffusione epidemica". Lo ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanita', nel corso della conferenza stampa al Dipartimento della Protezione Civile.

CORONAVIRUS: LOCATELLI "IMPORTANTE CONTINUARE A RISPETTARE NORME"

"Voglio richiamare tutti all'importanza di rispettare le norme di distanziamento sociale, sono la strategia piu' efficace per contenere la diffusione del contagio. Anche il sindaco di Milano ha attirato l'attenzione su un incremento del numero degli spostamenti, tutto questo deve servire come monito per far si che ognuno di noi abbia dei comportamenti improntati al piu' alto senso di responsabilita'. E' l'unico modo che abbiamo per onorare la memoria dei concittadini che hanno perso la vita". Lo ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanita', nel corso della conferenza stampa odierna al Dipartimento della Protezione Civile.

Coronavirus: Borrelli, cordoglio per decesso agente

"Voglio ricordare un grande professionista, Giorgio Guastamacchia, era con noi i primi giorni dell'emergenza. Alla sua famiglia va il mio cordoglio e di tutto il personale del dipartimento". Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli nel punto stampa delle 18.

CORONAVIRUS DATI DI VENERDI' 4 APRILE 2020

E' di 85.388 il numero dei contagiati da coronavirus in Italia secondo l'ultimo dato fornito dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel punto stampa quotidiano delle 18. Ieri erano 83.049: altri 2.339 contagi in un giorno. I casi totali da inizio emergenza, che includono anche il numero dei guariti e le vittime, toccano quota 119.827.



Coronavirus, Borrelli: oggi 766 deceduti - Da ieri sono decedute altre 766 persone. E' il dato fornito dal Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli nel punto stampa quotidiano sull'emergenza coronavirus. Il numero totale dei decessi sale così a quota 14.681.



Coronavirus, Borrelli: i guariti sono 19.758 - Sono 1.480 da ieri le persone guarite, per un totale di guariti che tocca quota 19.758. E' il dato fornito dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli nel corso del consueto punto stampa delle 18 sull'emergenza coronavirus.



Coronavirus, in terapia intensiva 4.053 pazienti - Sono 4.053 i malati di Covid-19 ricoverati ad oggi in terapia intensiva. Il dato è stato fornito dal Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, in conferenza stampa. Più precisamente, degli 85.388 attualmente positivi nel nostro Paese, 4.053 sono in terapia intensiva (+15 rispetto a ieri), 28.741 sono ricoverati con sintomi e 52.579 in isolamento domiciliare.



Borrelli, esiste una sola data che e' il 13 aprile - "Al momento c'e' una sola data che e' quella del 13 aprile. Oggi alcune mie parole sono state equivocate, avevo fatto un ragionamento: avevo detto che misure sarebbero state determinate in relazione all'evoluzione della situazione in atto. Per questo motivo e' difficile fare previsioni ed abbassare la guardia". Lo ha detto in conferenza stampa il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, parlando delle notizie emerse in merito ad un'ipotetica nuova 'fase 2'.