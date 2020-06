Coronavirus, 5 positivi in Rai a Roma. Il contagio al distributore di caffè

L'emergenza Coronavirus non è finita in Italia. Lo dimostra il caso che è scoppiato alla Rai, dove un tecnico, di provenienza dall'ospedale San Raffaele Pisana dove ha fatto visita ad una parente, ha portato il Covid in redazione, infettando gli uffici di Rai News 24. Da lì poi, si sono registrati altri contagi, in diverse testate della sede di Saxa Rubra a Roma. I positivi accertati sono al momento 5, ma si sospetta per altri 4 casi. L'ospedale guidato da Antonio Angelucci, deputato di Forza Italia - si legge sul Fatto Quotidiano - è considerato un vero e proprio focolaio, con 109 casi accertati e 5 morti. Il virus in Rai si sarebbe diffuso, dal tecnico di Rai News, al cognato che lavora in Rai Sport, coinvolgendo anche un tecnico del Tg2.

Il contagio, sarebbe avvenuto al distributore di caffè, dove i tecnici-amici si trovavano per una pausa, essendo chiuso il bar per il lockdown. Ora in Rai tra i dipendenti c'è il terrore. L'azienda sta sottoponendo i dipendenti ai test sierologici, ma il pericolo che il contagio sia molto più diffuso di quanto dicano il numero dei positivi accertati è alto. "Il problema - spiega una dipendente - si è verifcato nella sala regia, dove lavorano un centinaio di persone che ruotano. Di queste solo in 9 sono state messe in isolamento".