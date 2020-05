Coronavirus, a Lerici bisogna prenotare un posto sugli scogli "come a teatro"

Mentre il Coronavirus continua a farla da padrone in Italia, si tenta faticosamente di ripartire con la fase 2 ormai in atto. Ognuno è chiamato a fare sacrifici e a cambiare le proprie abitudini. Da Lerici (La Spezia), arriva un'iniziativa destinata a far discutere, è quella decisa dal sindaco Leonardo Paoletti, "sugli scogli si potrà andare solo su prenotazione. Le spiagge di Lerici - spiega alla Stampa - brulicano di bagnanti, di solito. E gli scogli anche. Non posso lasciare tutto alla responsabilità del singolo".

"Qui - prosegue Paoletti - arrivano in migliaia. Non posso aspettare, guardare cosa accadrà e poi accorgermi che tutto sta precipitando. È stato detto che nessuno sarebbe più andato sulla scogliera. È il contrario. Ci si andrà a turno. È necessario qualche sacrificio. Terrò le spiagge libere e le scogliere a ingresso gratuito, ma su prenotazione. Sul sito del Comune ci sarà una piantina, come a teatro. Si sceglierà la postazione numerata. E all’ingresso si dovrà mostrare la prenotazione".