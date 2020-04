Coronavirus, accordo San Matteo-Diasorin: si dimette il virologo Baldanti

L'emergenza Coronavirus continua in Italia e mentre la corsa al vaccino è frenetica ma ancora lontana dal diventare tangibile, i test rapidi e quelli seriologici per individuare se un individuo è positivo e se ha sviluppato gli anticorpi che quindi lo rendono immune per il prossimo futuro sono ormai realtà. L'accordo è stato fatto tra l'ospedale San Matteo di Pavia e la società Diasorin, produttrice. Ma proprio questa partnership ha smosso un polverone, è stato scoperto infatti dal Fatto Quotidiano, l'esistenza di un accordo di royalities sui test, al San Matteo andrebbe l'1% del prezzo di vendita di ciascun test per una futura commercializzazione. Fin qui tutto lecito, ma è nata una questione di conflitto d'interesse, infatti il professor Fausto Baldanti virologo al San Matteo, faceva parte anche di due comitati tecnici-scientifici, quello della Lombardia e del Css, così ha preferito dare le dimissioni da quei gruppi di lavoro, non avendo comunicato i termini di questo accordo. "Sono schifato dall'ipocrisia, stufo di essere tirato per la giacchetta e vedere associato il mio nome a qualcosa di torbido. Torno in laboratorio e continuo a fare il mio lavoro".