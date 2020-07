Coronavirus, addio al campione di poker Matteo Mutti, aveva 29 anni

Il Coronavirus si porta via anche Matteo Mutti, il campione di poker della Valtellina, aveva 29 anni. Ad agosto dello scorso anno - si legge sulla Stampa - gli era stata diagnosticata la leucemia. Era stato curato presso l’ospedale San Matteo di Pavia dove è stato sottoposto a un trapianto di midollo. Mutti, che sembrava aver vinto la battaglia con la leucemia, si è ammalato di Covid. Ha combattuto anche in questo caso, l’ultimo tampone era risultato negativo. Poi la complicazione e il ricovero in terapia intensiva. In tanti, sui social, hanno voluto esprimere il proprio dolore per la scomparsa del giovane valtellinese, stimato da molti, oltre che per le sue doti pokeristiche anche per quelle umane. Nella sua brillante carriera ha conquistato due anelli Wsop Circuit e un titolo Ipt ed Ept ed una quarantina di cash per circa 300mila dollari.