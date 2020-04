Coronavirus, agricoltori pugliesi multati perchè andavano nei campi a lavorare

La quarantena forzata per fronteggiare l'emergenza Coronavirus continua per moltissime categorie di lavoratori. Ma ce ne sono alcune che vengono, invece, considerate imprescindibili, come certificato dal DPCM dell'11 marzo, tra queste ci sono il settore agricolo e quello zootecnico. Ma nonostante questo si multiplica in Puglia - come riporta Brindisi Oggi - la quantità di agricoltori multati mentre vanno sui campi. La Cia pugliese lancia l’allarme. In Puglia, ci sono possessori e conduttori di terreni agricoli multati mentre si recano sui propri fondi per svolgere quelle operazioni colturali richieste, improrogabilmente, in questo periodo, pena il rischio di compromettere l’intera annata agricola, anche se solo a sostegno della propria famiglia. E questo, ovviamente, indipendentemente dal fatto che quanto ottenuto dallo svolgimento dell’attività agricola sia destinato in tutto o in parte al proprio fabbisogno. “Il fastidioso e costoso equivoco, viste le multe salate che sono state comminate, si è ripetuto e si sta ripetendo molto spesso in tutta la Puglia, con episodi e segnalazioni in ogni provincia”, ha spiegato Raffaele Carrabba, presidente regionale di CIA Agricoltori Italiani della Puglia in una nota. A Taranto e Brindisi, sono già state inviate due lettere ufficiali indirizzate ai rispettivi Prefetti. Nei prossimi giorni, uguali segnalazioni potranno essere inviate alle Prefetture di Bari, Foggia e Lecce.